Accademia Aeronautica Pozzuoli: Borrelli, "no allo spostamento"

"L'Accademia Aeronautica di Pozzuoli è una delle Istituzioni più importanti del nostro Paese che da 63 anni forma i giovani avieri di tutta Italia e non sarà di certo il primo sito ad essere evacuato per l'emergenza bradisismo. Non ci sarà nell'area flegrea un nuovo 'caso Concordia' con un comandante che fugge prima della popolazione.

Questa mattina ho incontrato il comandante, Luigi Casali, al quale ho manifestato l'intenzione di avviare una battaglia senza tregua in Parlamento qualora l'ipotesi di delocalizzazione fosse confermata". Lo ha detto il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che si è recato questa mattina presso la sede dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli per partecipare alla cerimonia del Premio letterario Publio Virgilio Marone.

"Dalle parole del ministro della Difesa, Guido Crosetto - ha proseguito Borrelli - sembra che questa ipotesi sia tramontata, ma in questi due anni abbiamo assistito a diversi dietrofront del governo su scelte importanti dettate dal fatto che la mano destra spesso non sapesse cosa fa quella sinistra. Vogliamo la certezza che mai sarà messa in discussione la presenza dell'Accademia a Pozzuoli e che da subito inizino tutti i lavori necessari per adeguare, qualora ce ne fosse bisogno, la struttura alle esigenze dettate dal fenomeno bradisismico".





