A Napoli sinergia farmacie e pubblico per sanità ai cittadini

"Una sinergia senza competizione tra i vari protagonisti: il pubblico, l'accreditato, la farmacia dei servizi, siamo tutti al servizio dei cittadini per contribuire insieme a migliorare una sanità che sia sempre più di prossimità e che tenga insieme tutti gli operatori del settore". Lo ha detto Massimo Petrone (farmacie Petrone Group), che con Giovanni Capuano dei Centri Kidney e il gruppo Ninni Scognamiglio, promuove la terza edizione di "Sinergia senza competizione: Pubblico, Accreditato, Farmacia dei servizi, un patto per i cittadini".

All'iniziativa ha partecipato il rettore dell'Università Federico II Matteo Lorito che ha sottolineato "l'importanza di essere vicini agli operatori del settore" facendo particolare riferimento alle "innovazioni nel campo della farmacia" e ricordando che la facoltà di Farmacia dell'ateneo federiciano si è classificata al terzo posto nel mondo proprio in questi giorni. C'è una Farmatech Academy a Scampia che sta dando grandi soddisfazioni e la protettrice della Federico II, Angela Zampella, proviene proprio da questo mondo.

L'iniziativa ha visto presenti numerosi medici di famiglia - ai quali è rivolto il convegno - e il segretario nazionale della categoria, Fimmg, Silvestro Scotti, che ha sottolineato "l'importanza di un incontro di conoscenze tra medici e farmacisti sempre maggiore e strutturato".

Tante le tematiche affrontate con Ugo Trama, responsabile delle politiche del farmaco della Regione Campania, che ha rimarcato "la necessità di una multidisciplinarietà per poter affrontare al meglio le sfide del presente e del futuro della sanità". Tematiche evidenziate anche da Riccardo Iorio, presidente di Federfarma Napoli, che ha osservato "quanto importanti siano appuntamenti di questa portata per tenere insieme i tanti soggetti protagonisti del servizio pubblico".

Le conclusioni sono state riservate all'assessore alla salute e al verde del Comune di Napoli, Vincenzo Santagata, che è anche il presidente dell'Ordine dei farmacisti, il quale ha sottolineato "quanto l'integrazione sempre maggiore risulti determinante per offrire un servizio completo alla cittadinanza e quanto sia importante inserire all'interno di una cornice istituzionale questo percorso di prossimità della sanità".





