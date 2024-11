Tentato omicidio a Montecatini Terme, arrestato nel Casertano

Un 34enne di origini napoletane ma da anni residente in Valdinievole è stato rintracciato in provincia di Caserta e arrestato dalla polizia.

Su di lui pende una lunga serie di accuse, a cominciare da quella di tentato omicidio a causa di una violenta aggressione portata a termine a Montecatini Terme (Pistoia) lo scorso 1 agosto nei confronti di un uomo per debiti di droga.

Accompagnato da un complice che con un'arma da fuoco aveva sparato colpi in aria, si era appostato fuori dall'abitazione della vittima e, con un tirapugni e un punteruolo, lo aveva colpito con dei fendenti in direzione del collo, che secondo la polizia avevano "l'evidente intenzione di procurargli ferite mortali". L'aggredito era però riuscito a schivare i colpi, riportando comunque ferite a un'ascella. Il 34enne è inoltre accusato di aver compiuto una lunga serie di atti criminosi: dallo spaccio di cocaina, a furto di auto e ricettazione e maltrattamenti nei confronti della madre, oltre al danneggiamento di cassonetti dell'immondizia con frecce incendiarie scagliate da una finestra. L'uomo si trova ora nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta).



