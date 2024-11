'Settimana di Musica d'Insieme',a Napoli concerti e prove aperte

Nuova edizione della "Settimana di Musica d'Insieme", la manifestazione ideata nel 1971 da Salvatore Accardo e Gianni Eminente, al via, dal 30 novembre al 6 dicembre, nella Veranda neoclassica del Museo di Villa Pignatelli alla Riviera di Chiaia a Napoli. L'iniziativa è promossa e finanziata dal Comune nell'ambito del progetto "Napoli Città della Musica", ed è curata dall'Associazione Alessandro Scarlatti con il MIC Direzione Generale Musei, Palazzo Reale e Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes.

"La Settimana di Musica d'Insieme è uno degli eventi più longevi della programmazione culturale della nostra città - afferma Ferdinando Tozzi, delegato del sindaco per l'industria musicale - e l'edizione di quest'anno incarna appieno lo spirito di 'Napoli Città della Musica' a partire dall'attenzione dedicata ai grandi talenti del territorio alla meritoria opera di divulgazione musicale e formazione riservata alle giovani generazioni". La "Settimana" offre un ciclo di concerti e la possibilità di assistere alle relative prove, "caratteristica di questo progetto à sottolinea Tommaso Rossi, direttore artistico dell'Associazione Scarlatti - che introduce così nuove possibilità di fruizione per il pubblico". Attesi alle sessioni di prova numerosi studenti della Città Metropolitana e, per la prima volta, i partecipanti al contest "Ritratto sonoro", ideato da Chiara Eminente e organizzato con la Fondazione Valenzi Ets e l'Accademia di Belle Arti.

"Il contest è una novità - aggiunge Tommaso Rossi - con cui, nel solco del lavoro realizzato tra gli anni Settanta ed Ottanta dall'artista Maurizio Valenzi, offriamo la possibilità a 25 giovani disegnatori di interpretare, per segni grafici, sonorità ed atmosfere". Tre i concerti in programma da domenica 1 dicembre (ore 11.30) con Gabriele Pieranunzi (violino), Costantino Catena (pianoforte), Francesco Solombrino (viola) e Danilo Squitieri (violoncello) con musiche di Brahms e Mahler.

Mercoledì 4 (ore 20.30) in scena il violoncellista Giovanni Sollima e la Scarlatti Baroque Sinfonietta per finire venerdì 6 con Antonello Cannavale (pianoforte), Gabriele Pieranunzi (violino), Francesco Fiore e Francesco Solombrino (viole), Danilo Squitieri (violoncello), Ermanno Calzolari (contrabbasso) su musiche di Hummel e Mendelssohn.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA