Sequestrata azienda lavorazione plastica nell'Avellinese

Un'azienda attiva in provincia di Avellino nella lavorazione di materiale plastico rinforzato è stata posta sotto sequestro dai carabinieri del Nucleo forestale. Nel corso dei controlli, mirati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, è emerso che la società operava senza i requisiti minimi richiesti e in assenza della Autorizzazione unica ambientale. L''amministratrice, una 50enne residente in Alta Irpinia, è stata denunciata all'autorità giudiziaria.



