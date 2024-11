Rauti a Maddaloni per la festa del Corpo di Commissariato

"La logistica è alla base dell'operatività e della prontezza ed il Corpo di Commissariato è un asset essenziale dell'Esercito e della Difesa perché fornisce il necessario supporto logistico e amministrativo, premessa di ogni condotta nelle operazioni". Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, che ha partecipato oggi a Maddaloni alla Festa del Corpo di Commissariato dell'Esercito che celebra il 208/o anniversario.

Il sottosegretario ha augurato "buona festa agli uomini e alle donne del Corpo, di cui - ha ricordato - ho fatto orgogliosamente parte come Ufficiale della Riserva Selezionata con il Grado di Maggiore".

Il Corpo di Commissariato, insieme al Corpo sanitario dell'Esercito, ha sottolineato Rauti "è stato il primo organismo militare italiano del dopoguerra ad impiegare in servizio Ufficiali donne".

La cerimonia si è svolta nella Caserma "Magrone" che ospita la Scuola di Commissariato dell'Esercito. Rauti, che ha la delega alla formazione della Difesa, ha sottolineato che "l'offerta didattica della scuola di Maddaloni è multidisciplinare ed all'avanguardia".

Da oltre 200 anni il Corpo di Commissariato assicura la 'sussistenza' e garantisce le premesse per l'addestramento e l'approvvigionamento. "Dalle guerre di trincea ai conflitti moderni - ha concluso Rauti - nessun esercito può sopravvivere senza la catena dei rifornimenti".



