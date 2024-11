Rapine a minorenni, preso un uomo grazie alla videosorveglianza

A settembre avrebbe commesso rapine a danno di tre minorenni: oggi, grazie anche all'ausilio delle immagini di videosorveglianza, un 38enne, già sottoposto agli arresti domiciliari per un altro procedimento, è stato raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Gli episodi contestati sono accaduti a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Episodi che fanno dire al sindaco Giorgio Zinno su facebook che 'fondamentali' per il risultato "sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza del Comune poste a controllo del territorio e quindi anche nelle strade in cui si sono verificati gli episodi criminosi".

In seguito alle denunce presentate dalle vittime, gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano hanno dato il via alle indagini che - grazie anche, appunto, alla visione delle telecamere di videosorveglianza - hanno consentito di risalire all'identità del presunto responsabile. A suo carico, la Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Napoli, su richiesta della procura. I reati contestati: rapina e lesioni personali.

"Bisogna sempre denunciare qualsiasi atto criminoso perché, come questa notizia dimostra, il lavoro di indagine sul territorio è capillare e può aiutare a debellare certi fenomeni", scrive il primo cittadino su facebook. "Complimenti alla Squadra Investigativa del Commissariato di San Giorgio a Cremano e a tutti gli agenti che lavorano per la sicurezza della nostra comunità, mentre ai ragazzi e alle loro famiglie voglio dire che non sono soli".



