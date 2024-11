Psicologia di base, bilancio di un anno della Asl Avellino

Oltre sei mila colloqui effettuati e più di 1.500 pazienti presi in carico: sono alcuni dati dell'attività svolta dal servizio di Psicologia di base nel territorio della Asl di Avellino che verranno presentati e illustrati domani nella giornata di formazione promossa nel capoluogo irpino dall'Ordine degli psicologi della Campania, prima regione in Italia ad attivare questo tipo di servizio che garantisce un primo livello di assistenza psicologica gratuita per tutti i cittadini. Nel bilancio prodotto dai dodici psicologi di base, dal luglio 203 al settembre 2024, la fascia più alta di pazienti è collocata tra i 31 e i 60 anni. La sintomatologia nettamente prevalente è quella ansioso-depressiva seguita dai problemi legati alla perdita del lavoro, separazioni e malattie croniche. "Abbiamo intercettato un bisogno -sottolinea Armando Cozzuto, presidente regione dell'Ordine degli psicologi- che prima non trovava risposte. È questo anche un modo per contribuire alla sostenibilità del sistema sanitario perché ci consente di evitare prescrizioni improprie di psicofarmaci e ricoveri impropri".



