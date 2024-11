Nonna denuncia nipote dopo aggressione, 20enne in manette

I carabinieri hanno arrestato a San Nicola la Strada (Caserta) un 20enne accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, per aver aggredito la nonna, prima procurandole delle lesioni, e poi provando ad entrare in casa dell'anziana, anche dopo che quest'ultima lo aveva denunciato ai carabinieri.

Già noto per reati connessi all'uso di droga, il 20enne ieri pomeriggio ha aggredito la nonna di 70 anni, che è dovuta scappare di casa - i due convivono - nonostante avesse rimediato delle contusioni, per evitare guai peggiori. La 70enne ha anche avvisato telefonicamente il comandante della locale stazione dei carabinieri; ha raccontato che il nipote l'aveva picchiata per futili motivi e le aveva distrutto delle suppellettili. I carabinieri si sono recati subito a casa della donna, ma il 20enne se n'è accorto e si è dileguato. La 70enne intanto si è fatta medicare all'ospedale di Caserta, ha parlato con i carabinieri che l'hanno tranquillizzata, ed ha quindi passato la notte da una parente, per poi rincasare di mattina. Il nipote non aspettava altro, e, appena la nonna è entrata a casa, l'ha immediatamente raggiunta provando a forzare con violenza il portoncino d'ingresso e minacciandola di morte, ma sul posto, allertati tramite il 112 dalla stessa vittima, si sono portati i carabinieri di San Nicola la Strada, che hanno bloccato e arrestato il 20enne. E' emerso che spesso il 20enne era violento contro la nonna, cui pretendeva soldi per comprare la droga.





