A Torchiara (Salerno) i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agropoli hanno arrestato un 26enne del luogo indagato per atti persecutori e danneggiamento nei confronti di una vicina di casa. Il ragazzo avrebbe prima minacciato la donna per poi danneggiarle l'auto. L'uomo si trova agli arresti domiciliari in attesa di convalida dell'arresto da parte dell'autorità giudiziaria.



