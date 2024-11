Eduscopio, Giannone di Caserta tra i primi tre licei campani

Grande soddisfazione al Liceo Classico Pietro Giannone di Caserta per il riconoscimento ottenuto da Eduscopio, che per il sedicesimo anno di fila ha classificato il più importante e prestigioso istituto superiore di Terra di Lavoro tra i primi tre licei classici della Campania; con 79,32 FGA (indicatore che tiene conto della bravura media e della rapidità nel superare gli esami dopo il diploma), il Giannone si è piazzato davanti al Sannazzaro e all'Umberto I di Napoli, ma soprattutto, nella classifica nazionale, davanti al "Parini" e al "San Carlo Borromeo", licei di antica tradizione lombarda, al "Marco Polo" di Venezia, al "Giulio Cesare" e "Cornelio Tacito", prestigiosi licei di Roma.

"E' il riconoscimento di una tradizione che si rinnova anno dopo anno, migliorandosi e arricchendosi" sottolinea la dirigente scolastica Marina Campanile, la cui soddisfazione è dovuta al significato che c'è dietro la classifica annuale di Eduscopio, che assegna il punteggio sulla base della media dei voti e dei crediti conseguiti agli esami universitari del primo anno dai diplomati di ogni scuola, fotografando dunque la capacità della scuola superiore di formare studenti e proiettarli verso il mondo universitario con sicurezza, dando loro solide basi culturali. "Per capire se una scuola dà buone basi e, quindi, sceglierla senz'altro dopo la terza media - spiega la Campanile - bisogna valutare cosa è successo a chi si è diplomato in quella scuola e poi si è iscritto all'università, e il Giannone - aggiunge la dirigente scolastica - da sempre rappresenta una garanzia per gli studenti del territorio. Il successo in Eduscopio - aggiunge la Campanile - si allinea inoltre ai dati Invalsi, che sono significativamente al di sopra della media nazionale". Una scuola che dà basi anche perché stimola costantemente e in modo variegato gli studenti, dagli stage formativi all'estero e mobilità in USA, Canada, Atene, Istambul, Lisbona, Edimburgo, S. Pietroburgo, alla partecipazione, condita da vittorie, nei certamina e negli agoni nazionali e internazionali, o al concorso europeo Erasmus per il miglior logo del programma di internazionalizzazione studentesca, ai concorsi per la realizzazione di cortometraggi finanziati dal MIBAC settore audiovisivi e spettacolo vinti per due anni consecutivi (2023 e 2024).



