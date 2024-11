Disabilità: inaugurato sportello informativo nel Napoletano

Uno sportello informativo a disposizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie: è quello inaugurato oggi al primo piano di palazzo Baronale, sede del Comune di Torre del Greco. Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco Luigi Mennella, l'assessore alle politiche sociali Mariateresa Sorrentino, la vicepresidente del consiglio regionale della Campania Loredana Raia e i rappresentanti delle associazioni Movica (la presidente Maria Rosaria Duraccio) e ParteNeapolis (la vicepresidente Ambra Giglio), associazioni destinatarie di due finanziamenti regionali per la promozione di attività rivolte proprio al mondo della disabilità.

Qui, ogni martedì e giovedì, dalle 15 alle 18, a partire dal prossimo 3 dicembre (giornata internazionale delle persone con disabilità) saranno fornite informazioni legate ai progetti, in particolare in merito ad autonomia lavorativa e autonomia abitativa. A tal fine, è stata anche attivata una linea telefonica per poter fissare un appuntamento: 081.8830740. Nello specifico, i progetti sono Avic (agenzia vita indipendente Campania) e I-Pad (inclusione e percorsi di autonomia differenziata). Il primo ha come obiettivo quello di garantire l'attivazione di servizi specifici rivolti alle persone con disabilità residenti a Torre del Greco interessate a presentare un progetto di vita personalizzato e partecipato, finalizzato alla piena inclusione e partecipazione alla vita di comunità.

Previsti un servizio di consulenza; la diffusione e l'informazione sulle modalità di redazione e realizzazione di progetti personalizzati; attività di co-progettazione e realizzazione del progetto personalizzato, oltre a lavoro di formazione e sviluppo delle competenze specifiche per operatori sociali e sanitari. Il progetto I-Pad mira, invece, ad offrire nuove prospettive di indipendenza alle persone con disabilità attraverso l'orientamento lavorativo, l'attivazione di tirocini formativi e la sperimentazione di vita autonoma; in collaborazione con l'agenzia per il lavoro Mestieri Campania Sportello Napoli 1, sarà inoltre offerto un percorso di orientamento al lavoro che si concluderà con l'attivazione di tre tirocini formativi per addetto all'accoglienza museale presso il complesso di Sant'Anna dei Lombardi di Napoli.

Previsti infine laboratori sperimentali di vita autonoma in formula weekend in sinergia con la società cooperativa Proodos.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA