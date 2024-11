Diabete: domenica di prevenzione in piazza nel Napoletano

Prevenire il diabete: è l'obiettivo dell'iniziativa, promossa dall'Asl Napoli 3 Sud con il patrocinio del Comune di Torre del Greco, in programma a piazza Santa Croce domenica 24 novembre dalle 9 alle 13.

Garantito a tutti coloro che si presenteranno in piazza negli orari stabiliti, in forma gratuita, la possibilità di conoscere il proprio rischio di ammalarsi entro i prossimi dieci anni.

Questo avverrà attraverso un calcolo effettuato attraverso un percorso di prevenzione completo: dalla semplice misurazione di parametri antropometrici come peso, altezza, circonferenza vita, alla verifica dell'indice di massa corporea. Successivamente verrà somministrato il test glicemico capillare, la misurazione della pressione arteriosa e verrà rilasciato un modulo che potrà essere esibito al proprio medico curante per accedere all'eventuale richiesta di accertamenti.

Con i medici di medicina generale, saranno presenti professionisti della prevenzione ed esperti in diabetologia.

Prevista anche la somministrazione di questionari sulla dieta mediterranea e sul rischio di ammalarsi di diabete tipo 2 nell'arco di dieci anni. Altri professionisti della prevenzione consegneranno poi kit per lo screening del tumore al colon-retto e daranno spiegazioni per effettuare la prevenzione del cancro della cervice e della mammella.

"La giornata di domenica - spiega il direttore generale dell'Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo - è l'ennesima dimostrazione che la collaborazione interistituzionale è la strada maestra per rafforzare in modo significativo la qualità dei servizi offerti ai cittadini".





