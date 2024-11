Delmastro, sovraffollamento? Svuota carceri ha fallito

"Sono nato 50 anni fa e c'era già il sovraffollamento e mancavano 10mila posti detentivi. Sono arrivato nel mezzo del cammin della mia vita e ci sono ancora il sovraffollamento e mancano 10mila posti detentivi: in mezzo ci sono decine di provvedimenti 'svuota carceri' e mi pare evidente che quella misura abbia fallito". Così risponde il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove a margine del convegno di Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria a Napoli su 'Carcere e criminalità 4.0. Sfide e opportunità per la Polizia Penitenziaria'.

"Abbiamo destinato oltre 250 milioni nei soli primi 24 mesi di Governo all'edilizia penitenziaria per recuperare, secondo i calcoli del Dap, 7mila dei 10mila posti detentivi che mancano.

Abbiamo nominato un Commissario alle carceri per eseguire questi lavori velocemente e questa è la risposta del centro destra.

Indirettamente incide, credo notevolmente, anche sul problema suicidiario se è vero, com'è vero, che i dati ci raccontano che uno dei motivi è proprio il sovraffollamento".



