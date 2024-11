Delmastro, armi tra minorenni un fenomeno inquietante

Il fenomeno delle armi 'facili' tra i minorenni è "Inquietante". Così il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove a margine del convegno di Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria a Napoli su 'Carcere e criminalità 4.0. Sfide e opportunità per la Polizia Penitenziaria' "Con il decreto Caivano siamo intervenuti anche su questa fattispecie non solo e non tanto per il problema sotto il profilo della sicurezza pubblica ma perché proprio a Napoli, mi piace ricordarlo, sono segnali, gesti rituali forse non della camorra ma della camorrìa - ha spiegato - Sono fenomeni che culturalmente vogliamo contrastare. Certo, con la prevenzione, come prevede il decreto Caivano, ma anche con la repressione che per la Destra non è una bestemmia". (ANSA)

