Conte, 'molte squadre in vetta, c'è stupore su qualche club'

"Sono passate 12 giornate e ci sono tante squadre in pochi punti, così come facciamo bene noi fanno bene anche altri. Magari c'è un po' di stupore nell'ambiente nel vedere qualche squadra nei primi posti in classifica". Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte nella conferenza stampa verso il match di domenica contro la Roma.

"Ci sono squadre - ha detto Conte - che destano stupore, si pensa che noi dopo 12 giornate siamo in quel posto in classifica, ma ce ne sono così tante nei primi posti vicine che è difficile anche elencarle".

Conte, bello match contro Roma di Ranieri, gli ho telefonato

"Mi fa piacere incontrare Claudio Ranieri, c'è amicizia e anche grande stima nei suoi confronti. Sono contento per lui, pensavo tornasse per una Nazionale, ma la finestra del cuore per la Roma e per il Cagliari era sempre aperta e sono contento anche per la sua famiglia, vivono a Roma". Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte verso il match di domenica contro la Roma. "Una telefonata a Claudio - spiega Conte - l'ho fatta per dargli il bentornato. E' il minimo chiamarlo, perché tra noi c'è un rapporto di amicizia anche tra le nostre mogli. E' una persona a modo e di altri tempi e non puoi non volergli bene. Domenica sarà una partita tosta per noi e per loro, l'anno scorso la Roma ha finito davanti a noi, partecipa all'Europa League, ha fatto un ottimo mercato e ora non rende secondo le aspettative e il valore della rosa. Mi auguro che tutto funzioni per la Roma, ma dopo il match con il Napoli".



