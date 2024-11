Ciak fiction Rai Roberta Valente notaio in Sorrento

Sono iniziate le riprese di una nuova serie Rai 'Roberta Valente - notaio in Sorrento', che vede la regia di Vincenzo Pirozzi e ha per protagonisti Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini e con la partecipazione di Sebastiano Somma nel ruolo di Capasanta.

Per Roberta, notaia precisa e pianificatrice, la vita è sempre stata un'equazione senza incognite. Arrivata nell'incantevole cornice di Sorrento, tra limoneti profumati, paesini caratteristici e scorci mozzafiato, la notaia più giovane d'Italia avrà modo di misurarsi con una serie di casi notarili tutti molto particolari, intriganti e appassionanti. Ma una serie di scoperte legate al proprio passato metteranno in discussione tutte le sue certezze. Riuscirà a mantenere il controllo della propria vita e, soprattutto, a salvare il proprio matrimonio?.

La serie in quattro serate, è girata a Sorrento e in Costiera Sorrentina.

Una coproduzione Rai Fiction - Rodeo Drive. Soggetto e sceneggiature di Dario Carraturo, Guglielmo Finazzer, Alessia Palumbo, Maria Teresa Trigiante. Con la fotografia di Raffaele Massa e la scenografia di Flaviano Barbarisi. I costumi sono firmati da Daniela Salernitano. La musica è di Matteo Buzzanca.



