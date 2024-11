Cede tettoia centro commerciale da inaugurare, ferito un operaio

Cede parte di una tettoia nella zona di un centro commerciale che a breve sarà inaugurato e un operaio colpito dai frammenti rimane ferito: è accaduto nel Napoletano, a Torre Annunziata, nei pressi del Maximall Pompeii, la cui inaugurazione ufficiale è prevista la settimana prossima.

I primi ad intervenire sono stati i carabinieri: a quanto si apprende a cedere è stata una parte di una tettoia, che ha colpito un operaio di 29 anni.

L'uomo, dopo i primi soccorsi, è stato trasferito - senza avere ancora ripreso coscienza - dal 118 all'ospedale del Mare per politraumi da schiacciamento.

La Procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro dell'area interessata. Indagini in corso da parte dei militari dell'Arma. Sul posto si sta recando anche personale dell'Asl Napoli 3 Sud. Fortunatamente, riferiscono i Carabinieri, l'operaio rimasto ferito nell'incidente sul lavoro all'interno di un centro commerciale da inaugurare a Torre Annunziata, è vigile, stabile e non ha riportato fratture. E' fuori pericolo.



