Auto a fuoco nella notte a Solofra, in provincia di Avellino. Un'ora e mezza dopo la mezzanotte i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Starze della Corte per spegnere il rogo e impedire che le fiamme si propagassero alle abitazioni circostanti. Lievi danni si sono registrati alla facciata di un edificio. I carabinieri hanno avviato indagini sulle cause che hanno determinato l'incendio.





