Arrestato pusher, aveva una centrale di spaccio nel garage

Un pusher itinerante, che spacciava a bordo del suo scooter, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari lo hanno bloccato mentre si aggirava a bordo del mezzo per le strade di Trentola Ducenta, nel Casertano. L'uomo, 33 anni, con precedenti, è stato trovato in possesso di quattro stecche di hashish, collocate in un marsupio del quale aveva tentato invano di disfarsi. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai carabinieri di rinvenire e sequestrare, all'interno del garage, sistemata su un tavolo utilizzato come banco di pesa e confezionamento dello stupefacente, oltre 200 grammi di droga, tra hashish e marijuana, tre bilancini di precisione, un tritaerba, numerosi barattoli, una macchina per sottovuoto, 137 bustine termosaldate per il confezionamento dello stupefacente, due coltelli di grosse dimensioni, tre forbici e un tagliere. All'interno di un armadio è stata rinvenuta una cassetta di sicurezza con 2.500 euro in contanti e 4 panetti di hashish del peso complessivo di 340 grammi. Altri 70 grammi di marijuana sono stati recuperati nel vano portaoggetti di una moto, di cui il 33enne aveva le chiavi, ed ulteriori dosi si trovavano nella camera da letto dell'arrestato, insieme a dei soldi. Complessivamente, i carabinieri hanno sequestrato circa 700 grammi di stupefacente ed oltre 5.300 euro in contanti.



