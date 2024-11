Anci: Manfredi, abbiamo evidenziato la centralità dei Comuni

"Sono stati tre giorni bellissimi: abbiamo avuto 12 ministri, 100 relatori, la presenza di più di 16.000 persone tra amministratori locali, ospiti, sindaci.

Abbiamo evidenziato la centralità dei comuni nel futuro del Paese. Finalmente si è compreso che, se vogliamo far crescere il Paese, se vogliamo ridurre i divari, se vogliamo prenderci cura delle persone, dobbiamo investire sui nostri comuni". Così il presidente di Anci Gaetano Manfredi concludendo la 41/a assemblea nazionale dell'associazione, a Lingotto Fiere di Torino.

"Il mio pensiero conclusivo - ha aggiunto - vuole essere dedicato a un sindaco che oggi che non c'è più: Angelo Vassallo, il 'sindaco pescatore' che ha sacrificato la sua vita per difendere la sua comunità. Io mi auguro che finalmente possa avere giustizia, perché avere giustizia per lui significa dare giustizia ai tanti sindaci che ogni giorno si impegnano e col sacrificio personale, dei propri cari, del proprio futuro, si mettono al servizio delle rispettive comunità. Grazie, inizia per tutti noi una bellissima avventura".

Manfredi, speriamo che manovra migliori in Parlamento

"Sulla manovra finanziaria speriamo di avere delle risposte concrete che migliorino quella che è entrata in Parlamento". Lo ha detto Gaetano Manfredi, neopresidente dell'Anci, chiudendo la 41esima assemblea nazionale a Torino.

Manfredi, presenteremo al governo un'agenda con le priorità

"Raccogliendo l'invito dei ministri che sono qui intervenuti e della presidente Meloni noi ci presenteremo con un'agenda dei comuni italiani con delle priorità. Che saranno delle priorità di sistema, la riforma del Tuel che dev'essere portata finalmente a termine, la riforma della finanza locale di cui abbiamo estremamente bisogno. e alcune priorità per i cittadini: la casa, la sanità di prossimità e la sicurezza". Lo ha detto Gaetano Manfredi, neopresidente dell'Anci, chiudendo la 41esima assemblea nazionale a Torino.

Manfredi, mi auguro che Vassallo possa avere giustizia

"Il mio pensiero conclusivo vuole essere dedicato a un sindaco che oggi che non c'è più, Angelo Vassallo, il 'sindaco pescatore' che ha sacrificato la sua vita per difendere la sua comunità. Io mi auguro che finalmente possa avere giustizia, perché avere giustizia per lui significa dare giustizia ai tanti sindaci che ogni giorno si impegnano e col sacrificio personale, dei propri cari, del proprio futuro, si mettono al servizio delle rispettive comunità. Grazie, inizia per tutti noi una bellissima avventura". Lo ha detto Gaetano Manfredi, neopresidente dell'Anci, chiudendo la 41esima assemblea nazionale a Torino.

Meloni,auguri a Manfredi ad Anci,doppia e pesante responsabilità

"Rivolgo un saluto e faccio un grande in bocca al lupo a chi avete chiamato a guidare l'Anci, che avrà una doppia pesante responsabilità sulle spalle cioè essere amministratore della propria comunità e anche essere interprete delle istanze dei Comuni nei confronti delle altre istituzioni, a partire dal governo nazionale. Quindi i miei auguri al neoeletto presidente Gaetano Manfredi". Così la premier Giorgia Meloni aprendo il videocollegamento con l'assemblea dell'Anci, in corso a Torino.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA