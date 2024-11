A S.Gregorio Armeno apre mercatino Natale, sì a scuola artigiani

Una scuola per apprendere l'arte del presepe sarà aperta entro un anno a Napoli ed accoglierà tutti quei ragazzi che, in età scolastica, vorranno avvicinarsi a questa secolare forma di artigianato. A darne notizia, durante l'inaugurazione ufficiale del tradizionale mercatino di Natale, è stato Vincenzo Capuano, presidente dell'Associazione 'Le Botteghe di San Gregorio Armeno', affiancato dalla madrina della cerimonia Marisa Laurito.

"Una splendida notizia", ha sottolineato l'attrice, che ai cronisti presenti ha ricordato quando da bambina andava a San Gregorio Armeno, la pittoresca via nel centro storico di Napoli, insieme al padre per comprare nuovi personaggi con cui arricchire il presepe di casa. "Mio padre frequentava le botteghe dei vecchi artigiani, come anche il mio fraterno amico Luciano de Crescenzo, che ci teneva sempre a chiarire come il vero simbolo del Natale fosse il presepe, non l'albero".

"La scuola - spiega il presidente Capuano - si farà nella chiesa dei 'Taffettanari' offerta in comodato d'uso dalla Curia: oltre a creare i futuri artisti, garantendo continuità a quest'antica forma di artigianato, aiuterà nel presente i ragazzi che hanno difficoltà nel percorso scolastico tradizionale tenendoli lontani dalla strada".

Intanto, anche se mancano ancora alcune settimane alle festività natalizie, i vicoli di San Gregorio Armeno sono già affollati di turisti incuriositi anche dai personaggi famosi dell'attualità, riprodotti in terracotta. E, anche qui, pure se lontano da campi e racchette, chi vince è Jannik Sinner.



