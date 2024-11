A Napoli flash mob studenti Orientale, stop intesa con la Nato

Gli studenti e le studentesse dell'università L'Orientale di Napoli, che da ieri stanno portando avanti l'occupazione della sede di Palazzo Giusso, hanno organizzato un flash mob proprio all'ingresso della sede occupata.

Uno studente ha indossato la maschera del rettore Roberto Tottoli che stringe la mano ad un ragazzo in divisa che raffigura invece il comandante della Nato Angelo Michele Ristuccia. Attorno a loro, dei corpi distesi simbolicamente, coperti da teli bianchi, a simboleggiare, sostengono gli organizzatori, "le tante vittime dei conflitti armati, supportati dall'Alleanza Atlantica".

Gli studenti e le studentesse in occupazione dichiarano: "La nostra università infatti è attualmente parte di un protocollo d'intesa con due comandi della Nato, con il Comando Divisione Vittorio Veneto e il futuro Comando della Divisione Multinazionale Sud. Vogliamo l'immediata interruzione dei rapporti tra la Nato e l'università l'Orientale: i luoghi in cui ci formiamo non devono avere nulla a che fare con le vostre guerre".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA