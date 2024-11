Piantedosi, armi ai giovani una iattura, spero presto risultati

"Come le armi arrivano ai giovani sarà accertato da approfondimenti che si stanno facendo in sede investigativa. E alle indagini si accompagna l'attività di prevenzione. Di sicuro c'è questa grande iattura che riguarda soprattutto Napoli; non solo, ma soprattutto Napoli". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nel caoluogo partenopeo per la presentazione del libro di Italo Bocchino "Perchè l'Italia è di destra".

"C'è una diffusione di armi - ha detto il ministro - che ne favorisce la disponibilità, soprattutto per i ragazzi. Le forze di polizia stanno agendo attraverso un piano straordinario che stiamo affinando e che si alimenterà anche con altre risorse, nei prossimi mesi, di polizia e carabinieri. Metteremo in campo diverse centinaia di uomini per il rafforzamento di questi servizi in alcuni quadranti della città e in determinati orari, soprattutto notturni, quando i fenomeni legati all'uso delle armi da parte dei giovani hanno fatto registrare la maggiore incidenza. Siamo impegnatissimi su questo, sono grato al prefetto, al questore di Napoli e all'autorità giudiziaria.

Abbiamo avuto anche uno uno scambio proficuo di opinioni sul punto con il procuratore Gratteri, che ringrazio per il supporto che dà. Io spero di poter tornare qui quanto prima e di poter commentare i risultati tangibili di tutto quello che verrà messo in campo".

Parlando invece dei braccialetti elettronici contro le violenze alle donne, il ministro ha detto che "stiamo perfezionando un po' la parte tecnico operativa con la società di gestione del dispositivo, ma soprattutto stiamo cercando di affinare il meccanismo, che è un po' diverso da quello precedente, che sconta un po' il fatto che le persone che portano il braccialetto comunque sono libere di circolare.

Quindi stiamo tarando le misure operative e anche normative regolatorie dell'uso del dispositivo per renderlo maggiormente efficace".



