Nella notte colpo a un bancomat nell'Avellinese, banditi in fuga

Ancora un assalto ad uno sportello bancomat in provincia di Avellino. Quattro rapinatori incappucciati poco dopo le 3:30 hanno fatto saltare con una carica di esplosivo lo sportello della filiale della Bcc "Magna Grecia" di Calabritto e in pochi minuti hanno portato via tutto il denaro contante. Da quantificare il bottino. I ladri si sono quindi dati alla fuga a bordo di un'Alfa Romeo Stelvio di colore grigio, come hanno riferito ai carabinieri i residenti della zona svegliati dalla forte esplosione. Indagini sono in corso con il supporto dei militari del Nucleo artificieri.



