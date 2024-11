"Napoli nel mondo", al San Carlo le eccellenze partenopee

Figurano la direttrice del Teatro San Carlo, Emmanuela Spedaliere, il rappresentante speciale dell'Ue per il Golfo Persico Luigi Di Maio, il rettore dell'Università Federico II di Napoli, Matteo Lorito e il direttore del Museo di Capodimonte Eike Schmit tra le eccellenze culturali e imprenditoriali napoletane premiate al foyer del Teatro San Carlo di Napoli "per avere contraddistinto Napoli nel mondo".

A promuovere l'evento è stata l'associazione Napoli made, guidata dal consigliere comunale di Napoli, Gennaro Demetrio Paipais e da Gaetano Giudice.

"L'andamento dell'export a Napoli ed in Campania - ha sottolineato Paipais durante l'evento - registra segnali positivi rispetto alle altre macroregioni d'Italia, ma questo processo va governato in modo scientifico. E, per farlo, ci siamo avvalsi di eccellenze che tratteggiano l'identità culturale ed imprenditoriale della nostra Città e che abbiamo premiato nel corso della kermesse".

E tra questi, oltre a Spedaliere, Di Maio, Lorito e Schmit, ci sono anche il direttore de "Il Mattino" Roberto Napoletano, Ferdinando Tozzi, delegato del sindaco di Napoli per l'audiovisivo, Giovanna Rei, i familiari di Carlo Pedersoli, Sergio Bruni, Renato Carosone, presentati dalla giornalista Barbara Politi.

"Ma - tiene a precisare Paipais - a essere premiati sono stati anche imprenditori che quotidianamente consentono alla nostra città di essere riconosciuta in tutto il mondo per i parametri innovativi. Basti pensare al gruppo Tecno di Giovanni Lombardi che rappresenta la rivoluzione del digitale nel mondo ed è ottava in Italia per qualità del lavoro, a Marinella, a Deltronics, tra i primi per l'innovazione dei ladwall di ultima generazione, a Gianni Lepre di 'Oro Italy', ad Enrico Martusciello, della Commissione commercio estero che da sempre traghetta le nostre eccellenze nel Golfo Persico, a Nefrocenter, primo gruppo italiano specializzato nella nefrologia, dialisi e diabetologia, al Centro San Ciro, al Gruppo Petrone, leader nel campo dell'industria farmaceutica. Tante realtà che ci rendono orgogliosi di essere napoletani".



