In piazza dei Martiri clementine di Confagricoltura Donna

Sabato prossimo, 23 novembre, a ridosso della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre), Napoli ospiterà l'iniziativa #OrangeConfagri, la campagna nazionale di Confagricoltura Donna che si pone l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e raccogliere fondi tramite la distribuzione delle clementine nelle piazze.

Piazza dei Martiri sarà il cuore dell'evento in Campania, dove i cittadini per tutta la mattinata potranno acquistare le clementine donate dagli imprenditori agricoli del territorio. Il ricavato sarà devoluto al Centro Antiviolenza di Scampia gestito dall'associazione Dream Team Donne in Rete, un presidio fondamentale per il sostegno e la protezione delle donne vittime di abusi.

Lucia Rinaldi, presidente di Confagricoltura Donna Campania, sottolinea: "Distribuiremo in piazza le clementine per dare un segno concreto e ricordare quanto accade quotidianamente in Italia e nel mondo. Con il nostro gesto vogliamo sostenere una struttura che rappresenta una speranza per tante donne in difficoltà e contribuire alla creazione di una cultura inclusiva e consapevole".

Dall'inizio del 2024, sono già oltre novanta le donne uccise, in gran parte vittime di violenze consumate nell'ambito familiare o affettivo. Per questo, l'iniziativa si inserisce nella più ampia campagna dell'ONU "Orange the World", promossa in Italia da Confagricoltura Donna insieme a Soroptimist International d'Italia, per ribadire l'urgenza di porre fine a questi crimini e abbattere il gender gap.

Alessandra Oddi Baglioni, presidente nazionale di Confagricoltura Donna, aggiunge: "Le clementine sono il simbolo del nostro impegno: ricordano Fabiana Luzzi, giovane vittima di femminicidio. Con questa iniziativa vogliamo onorare la sua memoria e quella di tante altre donne, contribuendo a costruire consapevolezza e azioni concrete per fermare la violenza. La raccolta fondi tramite la distribuzione delle clementine coinvolgerà diverse regioni italiane".



