In giro di notte con una pistola pronta a sparare, in carcere

È stato sorpreso di notte alla guida di un' auto con addosso una pistola calibro 22 pronta a sparare, il 36enne residente a Lauro, in provincia di Avellino, ma di fatto domiciliato a Ottaviano (Napoli), arrestato da una pattuglia della Guardia di Finanza di Torre Annunziata a Boscoreale, in provincia di Napoli.

L'uomo, trasferito nel carcere di Poggioreale è risultato avere numerosi precedenti di polizia per lesioni, appropriazione indebita, ricettazione e stalking. In tasca aveva anche mille euro in contanti, presumibilmente provento di attività illecita.

La pistola con la matricola modificata e il denaro contante sono stati sequestri.

Nello scorso mese nella stessa zona, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro due fucili e 35 cartucce, trovati lungo una via del comune di Trecase (Napoli) all'interno un tubo in metallo abilmente occultato in un canale di scarico di acqua piovana. Le armi rispettivamente modelli "Benelli" e "Breda", perfettamente funzionanti, e le munizioni sono stati posti sotto sequestro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA