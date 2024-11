Il san Carlo applaude Rusalka, trionfo per Asmik Grigorian

Applausi lunghi e convinti e un vero trionfo per Asmik Grigorian, Rusalka che incanta il San Carlo, in tuta sportiva come con la coda da Sirena, icona di casa. Grande successo per l'opera inaugurale della Stagione d'Opera 2024/25, l'ultima firmata dal sovrintendente francese Stéphane Lissner che porta a Napoli l'ennesimo spettacolo con supercast internazionale, la Rusalka di Antonín Dvořák nella nuova produzione con la regia Dmitri Tcherniakov, per la prima volta al lirico napoletano. Il celebre regista russo aveva promesso una 'scossa elettrica' e sposando l' opera con una moderna grafic novel e suggestioni cinematografiche stupisce e convince il pubblico della prima. Applausi anche per Dan Ettinger e l'esecuzione della splendida partitura da parte dell'orchestra e del Coro del Teatro San Carlo preparato quest'ultimo da Fabrizio Cassi. Per il soprano lituano Asmik Grigorian, che oltre ad entusiasmare per la voce purissima recita anche straordinariamente con la mimica e con il corpo, è stato un felicissimo debutto al San Carlo. Consensi anche per Adam Smith, il Principe, Ekaterina Gubanova- Principessa Straniera, Anita Rachvelishvili- Ježibaba, Peter Hoare e Maria Riccarda Wesseling che nella inedita visione del regista, e scenografo, sono il Padre e la Madre di Rusalka. Nella visione di Tcherniakov, la fiaba slava diventa un dramma contemporaneo, la ninfa-sirenetta frequenta una piscina dove si pratica nuoto sincronizzato e a sedurla e' un allenatore.

Comparirà poi il principe che dopo averla investita con la sua auto rossa la porterà ad alla coloratissima festa mascherata a Palazzo.

Nel libretto di sala il saluto di Lissner: "Dopo anni di collaborazione, dedizione e passione è arrivato il momento di lasciare il mio incarico - scrive - guardando al futuro del San Carlo sono pieno di gratitudine per il percorso che abbiamo fatto insieme e per ogni istante passato al servizio di questo straordinario teatro. Il San Carlo resterà sempre nel mio cuore - aggiunge - e sarò sempre uno dei suoi sostenitori più affezionati. Il mio augurio è che continui a crescere e a donare al pubblico la magia del teatro".

Per Rusalka repliche il 26 novembre, il 3, 5 e 7dicembre.





