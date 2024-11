De Luca,auguri a Manfredi per Anci,abbiamo settimane impegnative

"Caro Gaetano, i miei più cordiali auguri di buon lavoro per il tuo nuovo incarico di Presidente Anci. Abbiamo davanti settimane impegnative". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha iniziato il messaggio che ha inviato al sindaco di Napoli Manfredi, eletto ieri presidente dell'Anci.

"Mi aspetto - ha detto De Luca - una mobilitazione straordinaria in vista della nuova legge di bilancio per impedire i tagli previsti per le autonomie locali e per il trasporto pubblico locale. Si rischia di pregiudicare servizi essenziali per le nostre comunità. Sarà necessario poi proseguire la battaglia contro l'Autonomia differenziata, sulla base della pronuncia della Corte Costituzionale. Ricordo che sono stati i sindaci della Campania e i nostri amministratori a promuovere la grande manifestazione di Roma del 16 febbraio scorso contro la legge Calderoli, dando vita a una iniziativa che ha creato un clima di mobilitazione e consapevolezza in tutto il Paese. Auspico infine che gli impegni nazionali prevedibili non attenuino il massimo impegno quotidiano per la città di Napoli".



