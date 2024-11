De Luca, mi aspetto Anci faccia battaglia a fondo contro tagli

"A Manfredi faccio auguri di buon lavoro in settimane complicate. C'è la legge di bilancio e quindi mi aspetto che anche l'Anci faccia una battaglia a fondo contro i tagli già ipotizzati per i Comuni, per le autonomie, per il trasporto pubblico locale che avrà una ricaduta inevitabile sul servizio ai pendolari e per quanto riguarda la gestione degli asili nido". Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo a margine della visita al cantiere dell'Ospedale Incurabili a Napoli.

De Luca, che ha mandato una lettera di congratulazioni al sindaco di Napoli eletto alla presidenza dell'Anci. Il governatore ha sottolineato che "mi aspetto ovviamente che prosegua - ha detto - la battaglia contro l'autonomia differenziata. Ho ricordato che i sindaci della Campania hanno fatto l'unica manifestazione di massa contro l'autonomia differenziata, creando un clima di mobilitazione, di consapevolezza nel nostro Paese che fino al 16 febbraio dormiva in piedi anche sull'autonomia differenziata. Dunque ci aspettano settimane di battaglia e mi auguro anche che non ci sia un allentamento di attenzione poi sulla città di Napoli perché è ovviamente una città che richiede come potete vedere interventi quotidiani".



