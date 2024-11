De Luca, 100 milioni da Regione per riaprire Ospedale Incurabili

"Oggi comincia questo intervento qui agli Incurabili a cui si è lavorato per mesi nel preparare, un pezzo del programma di grandi investimenti della Regione sulla città di Napoli. Qui investiamo 100 milioni di euro per recuperare una farmacia storica, un patrimonio storico-artistico bellissimo, ma poi per creare un ospedale di comunità in questa parte della città di Napoli". Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nella sua visita al grande complesso ospedaliero di Santa Maria del Popolo degli Incurabili al centro della città, dove è stato ristrutturato il Museo della Farmacia ma cominciano ora i grandi lavori per il punto sanitario.

De Luca ha sottolineato la presenza "in questo luogo di tanti influssi culturali diversi, dal modo religioso al mondo laico, dal potere alla società civile. Prendiamo questo patrimonio immenso di Napoli valorizzandolo con la restaurazione e anche con l'idea di portare tutto questo alla modernità. Valorizziamo il patrimonio storico facendo salti nella contemporaneità.

Uniamo un punto di sanità del passato che rinasce per i cittadini unendolo al restauro del patrimonio del passato".





