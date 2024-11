Congresso nazionale dell'associazione ospedali storici italiani

L'ospedale e la città: è il tema al centro del congresso nazionale dell'associazione culturale ospedali storici italiani in programma domenica 24 novembre presso la sala Lazzaretto dell'ex ospedale della pace. Il congresso segue la riapertura della farmacia storica degli Incurabili di Napoli "Dopo anni di chiusura - dice il presidente dell'associazione, Gennaro Rispoli - Napoli ritrova lo splendore di un luogo unico al mondo. Grazie all'impegno della Regione e al lavoro dell'Asl Napoli 1 Centro, vedremo anche rinascere il cinquecentesco ospedale di Santa Maria del Popolo degli Incurabili di Napoli, nell'ottica di una valorizzazione degli ospedali storici, che mantenga lo stretto legame con le attività assistenziali e con la città".

Non a caso il tema scelto per il congresso rappresenta un momento di riflessione sulla centralità del ruolo degli ospedali nella storia, attraverso le diverse esperienze che coniugano la secolare funzione sanitaria a quella di valorizzazione del loro patrimonio culturale. "Gli ospedali storici possono e devono assumere il ruolo di attivatori socio-economici - prosegue Rispoli - rinnovando i rapporti cultura-turismo e cultura-ospitalità verso traguardi più innovativi e più adatti alla città, superando l'esclusiva attivazione di iniziative confinate al contesto dell'intrattenimento e del tempo libero, legati ai circuiti turistici tradizionali".

Il convegno è organizzato dal museo delle arti sanitarie-ospedale degli Incurabili, che riveste il ruolo di presidenza pro tempore dell'associazione culturale ospedali storici italiani per il 2024 ed è tra i soci fondatori insieme all'ospedale Santa Maria Nuova di Firenze, ospedale civile SS.

Giovanni e Paolo di Venezia, Ca' Granda ospedale maggiore Policlinico di Milano, ospedale Santo Spirito in Sassia di Roma.





