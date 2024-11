Cirielli, pronto a candidarmi in Campania, amo la mia Regione

"Io ho dato la disponibilità che mi è stata chiesta dal coordinatore regionale Iannone, ed è giusto che sia così, sono un uomo del territorio, ma sono anche un esponente di governo e sono uno che fa il suo dovere. Quindi se necessario mi farebbe anche piacere, indubbiamente ho fatto un'esperienza anche di amministratore di territorio, amo la mia regione e ne sarei contento". Lo ha detto, a proposito della possibile sua candidatura a governatore della Campania, Edmondo Cirielli, viceministro degli esteri, a margine della presentazione del libro "Perché l'Italia è di destra" di Italo Bocchino.

"Sul candidato alle regionali in Campania l'anno prossimo - ha detto Cirielli - non abbiamo ancora iniziato a parlare, ma sono convinto che quando lo faremo, dopo la fine di quest'anno, sicuramente saremo molto rapidi. Le valutazioni vengono fatte dalla coalizione, certamente non mi metterò a sgomitare per essere candidato, quello che faccio mi piace molto, il viceministro degli Esteri, e lo faccio anche in un momento molto difficile per il mondo, visto che abbiamo due guerre in corso e quindi sto svolgendo un lavoro importante e credo che sia anche importante che io continui a fare quello che faccio come viceministro degli Esteri. Se poi ci sono le circostanze e vengo chiamato in questa esperienza sicuramente ne sarei orgoglioso".





