Ciak a Napoli de 'La Badante', nuovo film di Vincenzo Marra

Sono appena iniziate a Napoli le riprese de 'La Badante', il nuovo film di Vincenzo Marra che per la prima volta si cimenta in una commedia. Il film è prodotto da Compagnia Leone Cinematografica con Rai Cinema, e vanta nel cast Dalia Frediani, Maurizio Casagrande, Giovanni Esposito, Angela De Matteo, Rosaria D'Urso, Marini Sabrina Fernando, con la partecipazione speciale di Antonio Gerardi. E' la storia di Lina, un'anziana napoletana con un'energia instancabile e una vitalità che smentisce la sua età. Lina si tiene sempre attiva: gestisce con entusiasmo un gruppo di signore ultra-cattoliche, si occupa della settantenne sorella Maria, con cui ha un rapporto che segue una dinamica quasi adolescenziale. Continua a rivestire il ruolo di madre nei confronti dei suoi tre figli cinquantenni, mai davvero cresciuti e sempre alle prese con difficoltà economiche, psicologiche e sentimentali. Vedova da molti anni, Lina resiste ai tentativi dei figli di farle accettare l'idea di una casa di riposo. Tra i suoi vicini c'è anche il novantenne Don Eduardo, un anziano corteggiatore che con fantasia e ironia non smette di farle la corte. Ma un malore improvviso manda Lina all'ospedale e lei pur di non andare in una struttura adeguata, accetta l'idea di avere una badante.

Amila è una cingalese di circa cinquant'anni che, pur vivendo da tempo a Napoli, non conosce la lingua né le tradizioni culinarie locali. Da quel momento inizierà un rapporto che cambierà la vita delle due donne e degli altri protagonisti della storia.





