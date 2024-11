Allerta meteo gialla in Campania per le prossime 24 ore

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un'allerta meteo gialla per temporali, che potrebbero essere anche intensi a scala locale, valida a partire dalle 21 di oggi e per le 24 ore successive, ossia fino alle 21 di domani, venerdì 22 novembre, su tutta la Campania.

Oltre all'allerta meteo gialla per temporali, si segnala la presenza di venti forti dai quadranti occidentali, con possibili raffiche e mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate.

Sull'intero territorio si prevede un rischio idrogeologico con possibili: - ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; - allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; - scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse; - innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tratti tombati, restringimenti, etc); - frane e caduta massi in più punti del territorio.

;Nell'allerta si raccomanda agli enti competenti di attivare i centri operativi comunali e di predisporre tutte le misure atte a contrastare e mitigare i fenomeni avversi previsti. Si segnala la necessità di predisporre il monitoraggio del verde pubblico e della corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.



