Al via il Festival Internazionale del Cinema di Salerno

"Partiamo con l'entusiasmo di sempre e con un programma ricco di novità e saremo, ancora una volta, motore di iniziative culturali, momento di riflessione sui temi più importanti dell'attualità". Con queste parole Paola De Cesare, direttore artistico del Festival Internazionale del Cinema di Salerno, ha presentato - questa mattina a Palazzo di Città - la settantottesima edizione. L'appuntamento è dal 25 novembre al 30 novembre al Teatro Augusteo di Salerno. Il tema scelto è quello di 'Costruire la pace'.

"Ci sembra - ha aggiunto Paola De Cesare - la madre delle battaglie, il tema più urgente di questi temi. E il cinema, che è incontro, che è riflessione, che è incrocio di culture ha anche questa mission".

Quest'anno si sono iscritti al Festival 1500 lavori provenienti da 43 Paesi del Mondo, ne sono stati selezionati/ammessi 250. La Giuria del Festival in base alle Sezioni che, ogni anno, si vanno a comporre, assegna seguenti premi: Trofeo di categoria (assegnato al primo premio per ogni categoria, cortometraggi, animazione, lungometraggi, documentari), il Ciak d'oro (assegnato a registi e personaggi emersi nel campo cinematografico), l'Apollo d'oro di Salerno (conferito come Premio alla Carriera ad un personaggio che si è particolarmente distinto nel campo della Cinematografia, della Cultura, dello Spettacolo) e il Gran trofeo Golfo di Salerno "Ignazio Rossi" assegnato al Film ritenuto il migliore in assoluto.

Per i film iscritti sulla piattaforma del Festival previsto il 'Premio del pubblico'. Ognuno, da ogni parte del Mondo, può registrarsi, dal 25 Novembre, https://show.festivaldelcinema.it/ e votare il film preferito.

Al vincitore - Gran Trofeo Golfo di Salerno- Digital Distribution insieme al suo partner Biondani Tmg assicurano una attività di lancio che prevederà il caricamento, al netto delle disponibilità di spazi, su piattaforme leader dello streaming come Amazon Prime Video, Youtube Premium, Apple Tv, Rakuten Tv, Chili, Google Play. Alla giuria, presieduta dal regista Alessandro Bencivenga, hanno partecipato esperti ed appassionati con registi provenienti dagli Stati Uniti, dal Portogallo, dall'Iran ed ancora tanti ex partecipanti alle passate edizioni.

Per Gaetano Amatruda, responsabile delle relazioni esterne "anche in questa edizione il Festival, con la sua capacità di essere riferimento nel panorama nazionale ed internazionale, assicura a Salerno una proiezione internazionale su un evento di grande qualità". La conduzione della serata finale, il 30 novembre al Teatro Augusteo, è affidata a personalità di prestigio. Sul palco ci saranno Le Donatella, duo musicale e televisivo, ed Alessio Viola, di Sky. All'interno del Festival particolare centralità ha l'iniziativa "In mezzo a tutto il sole dimora 2024", organizzato da Uni In Strada Aps.



