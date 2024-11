Agguato in spiaggia nel Napoletano, Polizia arresta un 16enne

La Polizia di Stato ha arrestato un 16enne nell'ambito delle indagini sull'agguato scattato lo scorso 19 luglio a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Il raid avvenne nel Lido Azzurro dove alcune persone armate spararono tra i bagnanti verosimilmente per colpire un uomo che per fortuna riuscì a fuggire. Uno dei presunti responsabili, un 18enne ritenuto vicino a un clan locale, venne preso lo scorso 26 luglio con l'accusa di avere preso parte al raid.

L'arresto è stato eseguito dagli agenti del commissariato di Torre Annunziata e da quelli della Squadra mobile di Napoli, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare del gip presso il tribunale dei minorenni, su richiesta della procura. Il ragazzo di 16 anni è accusato, in concorso con il maggiorenne, di tentato omicidio e porto e detenzione di arma da fuoco, reati commessi con l'aggravante di aver agito con il metodo mafioso.





