A Napoli Padelness, prima fiera italiana del padel e del fitness

Napoli diventa capitale internazionale dello sport con Padelness, che da domani e fino a domenica 24 novembre, dalle 10 alle 20, sarà alla Mostra d'Oltremare di Napoli (ingresso Viale Kennedy - padiglioni 4, 5 e 6). Per la prima volta in Italia - spiegano gli organizzatori - viene ideata e organizzata una fiera che unisce i mondi del padel e del fitness e si rivela un progetto vincente con Marianna Perruno e Massimiliano Esofaco che sono riusciti a mettere insieme pezzi importanti e prestigiosi dei due mondi sportivi e a posizionare Napoli al centro del mondo, con il torneo Fip Rise Open femminile e maschile by MCV (montepremi di 15.000 euro).

In arrivo in città giocatori e giocatrici da 15 paesi (Italia, Spagna, Argentina, Portogallo, Georgia, Germania, Belgio, Francia, Olanda, Svezia, Gran Bretagna, Turchia, Danimarca, Estonia, Stati Uniti) - con Vida Macura Maglica, testimonial Extreme Training©️ e guest Padelness 2024; e con Jill Cooper (superjump), presenter internazionale e personaggio mediatico televisivo. Nel calendario dei tornei, in programma quello con protagonisti gli ex calciatori di serie A Nick Amoruso, Alessandro Budel, Emanuele Calaiò, German Denis, Mark Iuliano, Nicola Mora, Stefan Schwoch, Ivano Trotta. A raccontare Padelness, da prospettive diverse, ci saranno lo youtuber Fabio Ferro, l'attrice e content creator Mirea Flavia Stellato e il comico Vincenzo Comunale.

Tra i campioni nazionali e internazionali di padel che disputeranno il torneo FIP Rise Mcv saranno presenti la coppia Sargolini-Platania, semifinalista ai campionati italiani assoluti; l'astro nascente Giulia Dal Pozzo; Chiara Pappacena, autrice del punto decisivo per il terzo posto ai mondiali; Alessandro Tinti e Federico Galli, Jose Roman Martinez Sanchis, Adrian Naranjo Martinez, Pablo Pastor Landaburu, Juan Ignacio Rubini, Roberto Belmont Pastor, Adrian Rodriguez Manzaneque, Jairo Ajenjo Gomez, Alvaro Del Saz Garcia, Ainara Pozuelo, Valeria Atencia Basilio, Martina Parmigiani, Eugenia Guime, Lautaro Del Negro, Pablo Zalguizuri, Ignacio Gonzales e Viktor Sveenson.



