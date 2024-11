Trasporti: De Luca, "investito un miliardo per rinnovo parco"

Millequattrocento autobus nuovi sui 1.800 programmati, per un investimento di quasi un miliardo di euro, sono già in esercizio sulle tratte coperte da Air Campania. Il dato lo fornisce il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che oggi ha inaugurato ad Avellino la nuova sede dell'azienda interamente partecipata dalla Regione, con la consegna di cinque bus elettrici.

"Un impegno enorme - ha sottolineato De Luca-: stiamo sostituendo l'intero parco dei mezzi pubblici, non soltanto per il trasporto su gomma, ma anche per quello ferroviario". Su questo specifico settore, De Luca ha rimarcato lo "sforzo gigantesco" della regione: "Ora - ha aggiunto - attendiamo l'omologazione per la linea Circumvesuviana che collega Napoli a Sorrento per mettere in esercizio il nuovo treno che ci è stato appena consegnato. Su un altro fronte, abbiamo indetto un altro concorso e presto assumeremo 150 giovani".



