Spari nel Napoletano, due feriti gravi

Due uomini sono ricoverati in due diversi ospedali del Napoletano, in gravi condizioni, dopo essere stati colpiti da proiettili in diverse parti del corpo.

I due sono entrambi conosciuti alle forze dell'ordine: si tratta di un 58enne, ricoverato presso l'ospedale di Frattamaggiore, mentre un uomo di 40 anni è stato trasportato in quello di Acerra. Sono entrambi in codice rosso e prognosi riservata.

Sull'episodio indagano i carabinieri, secondo cui è possibile che il duplice ferimento sia da mettere in relazione ad una sparatoria, avvenuta nel tardo pomeriggio, a Casoria. Sul posto, in via Salvo D'Acquisto, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Casoria, allertati per l'esplosione di alcuni colpi d'arma da fuoco. A terra hanno rinvenuto alcuni bossoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA