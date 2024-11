Parole e acquerelli, il libro di Capecchi sugli olivi di Capri

Le parole, quelle che raccontano una 'agricoltura eroica'. E gli acquerelli, che quella storia la illustrano. Parte domani da Milano il tour di presentazioni del libro 'Gli olivi di Capri. Una storia di agricoltura eroica' (Electa, 2024) di Simonetta Capecchi. Un reportage illustrato che racconta un anno di lavoro degli olivicoltori dell'associazione 'L'Oro di Capri' e affronta i temi dell'agricoltura sostenibile, del recupero ambientale e dell'identità culturale di una comunità.

Quella che emerge dal libro è un'altra Capri, lontana dal turismo giornaliero e da quello glamour delle celebrità. "Il volto meno noto dell'isola - si legge nella presentazione - è qui raccontato in forma di taccuino di viaggio ad acquerello. Un vero e proprio reportage, scritto e disegnato sul posto, che rivela una storia straordinaria: quella di un'esperienza collettiva di recupero degli olivi, la riscoperta di pratiche colturali, del rapporto tra le piante e il lavoro dell'uomo, della cura quotidiana del paesaggio".

La presentazione milanese di giovedì 19 novembre, alle 19, si terrà alla Cartoleria e Tipografia Bonvini 1909 in via Tagliamento. Dialogheranno con l'autrice Giovanni Moro e Carlo Lelj Garolla. Il libro sarà poi presentato a Venezia (il 22 novembre alle 18 presso la Libreria Einaudi, San Polo 2583) a Napoli (il 2 dicembre alle 18 presso la Libreria Feltrinelli in via Santa Caterina) e a Bologna (il 4 dicembre alla Gallery 16, in via Nazario Sauro). Per ogni tappa l'autrice firmerà le copie del libro con una dedica acquerellata.

Simonetta Capecchi vive a Napoli e lavora come illustratrice eseguendo mappe illustrate, disegni e reportage dal vero. Nel 2008 ha contribuito a fondare l'associazione internazionale Urban Sketchers, "dedicata a promuovere il valore narrativo, educativo e artistico del disegno in presa diretta". Dal 2015 tiene una rubrica scritta e disegnata sul mensile di viaggi "Dove" (Rcs). Collabora con il Parco Archeologico di Pompei: sua la nuova mappa illustrata degli scavi.

L'Oro di Capri, associazione per la tutela dell'olivo, è un progetto di sviluppo sostenibile volto a recuperare l'antica vocazione di Anacapri alla coltivazione dell'olivo, con l'obiettivo di tutelare il paesaggio e produrre un olio extravergine di qualità superiore.



