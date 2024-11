Inps, in Campania aumenta il numero degli occupati

Dati incoraggianti sul fronte dell'occupazione, con un saldo positivo per il 2023, rispetto all'anno precedente, emergono dal rendiconto sociale regionale 2023 dell'area metropolitana di Napoli e della direzione regionale della Campania dell'Inps, presentato nella Prefettura di Napoli.

Nella Regione Campania il numero dei lavoratori dipendenti assicurati è aumentato, soprattutto per effetto della crescita dei contratti di lavoro a tempo determinato, nonché per le misure di agevolazione rivolte alle imprese del mezzogiorno (in particolare, decontribuzione sud). Il tasso di inattività è calato dal 47,4 al 45,9%,.

Il ricorso alla Cassa Integrazione ha continuato a ridursi (dai 12 milioni di ore utilizzate per 71mila beneficiari del 2022 ai 10 milioni di ore per 60mila beneficiari del 2023), mentre è aumentato il ricorso alla NASpI (177mila domande accolte nel 2021, 214mila nel 2022, 227mila nel 2023), proprio a causa dell'incremento dei rapporti di lavoro a termine, nonché del sensibile incremento dei lavoratori stagionali nel settore del turismo.

Le entrate contributive sia a Napoli che in Campania nel 2023 sono cresciute del 9%.

Sul versante socio-demografico si registra un calo della popolazione residente, conseguenziale alla progressiva diminuzione delle nascite.

Per quel che riguarda le prestazioni assistenziali e sociali, le pensioni sociali erogate sono 141.279. Mentre i beneficiari delle pensioni private sono circa 830 mila e le pensioni della gestione pubblica sono circa 300 mila.

Il numero delle aziende attive in Campania è di circa 450 mila, di cui circa 280 mila imprese artigiani e commercianti.

Quanto al sostegno alle famiglie sono stati erogati in Campania circa 730 mila assegni unici mentre per quanto riguarda il supporto alle fasce deboli sono stati erogati nel 2023 circa 100 mila redditi di cittadinanza, misura, come noto, sostituita dall'assegno di inclusione e dal supporto formazione lavoro.

Il direttore del coordinamento metropolitano Inps di Napoli, Roberto Bafundi ha evidenziato che la presentazione del Rendiconto sociale, oltre ad essere un momento di condivisione di informazioni, è l'occasione per rafforzare il dialogo e la collaborazione fra l'Inps e i molteplici interlocutori presenti sul territorio, ad iniziare dalle Istituzioni e dagli Enti pubblici locali, dalle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese, dal mondo associativo, dai patronati e dagli altri intermediari accreditati, al fine di creare una filiera virtuosa al servizio del territorio.

"La presentazione del Rendiconto - ha sottolineato il direttore regionale Campania Vincenzo Tedesco -costituisce anche l'occasione per ringraziare i dipendenti delle sedi campane dell'Istituto, il cui impegno nel corso dell'anno, nonostante la rilevanza dei carichi di lavoro assegnati, ha consentito agli utenti di fruire delle prestazioni previdenziali ed assistenziali garantite dal legislatore'.



