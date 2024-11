Incidente stradale nel Salernitano, muore un 80enne

Incidente stradale mortale questa mattina, in provincia di Salerno, sulla provinciale che da Eboli sale verso Olevano dove, poco prima delle 10, per cause ancora da verificare, due automobili, una Fiat 500 e una Lancia Ypsilon, si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato un uomo di circa 80 anni, originario di Olevano sul Tusciano, che è morto sul colpo, mentre l'altro conducente è stato trasportato in eliambulanza in ospedale.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Giffoni che hanno estratto la vittima e il ferito per affidarli alle cure del 118. La strada al momento è chiusa al traffico.



