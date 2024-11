In Campania aumento turisti stranieri compensa calo italiani

In Campania nei primi sei mesi del 2024 sono aumentati gli arrivi di turisti internazionali che hanno compensato il calo degli italiani in viaggio. E' quanto emerge dallo studio di Banca d'Italia sulla prima metà dell'anno in corso.

Il grafico parte dal numero di turisti del 2019, anno precovid, e dimostra un aumento degli arrivi internazionali a Capodichino dall'estero, mentre c'è un calo degli italiani atterrati a Napoli. Il trend in Campania resta comunque in salita rispetto al 2019, una risalita cominciata nel 2022 dopo il covid e che prosegue.

"I flussi turistici - ha sottolineato Daniela Palumbo, direttrice di Banca d'Italia in Campania - in base ai dati provvisori della regione sono un po' in flessione nella componente nazionale, mentre aumentano gli arrivi di stranieri.

Il calo però non riguarda Napoli, dove troviamo una sostanziale stabilità dei pernottamenti rispetto al 2023. In generale la flessione della presenza nazionale nella Regione è stata compensata dalla componente straniera che ha sostenuto anche la crescita che si è registrata nel traffico dell'aeroporto di Capodichino di circa il 3,5%. La componente straniera ha in qualche modo sostenuto anche la crescita del traffico portuale dei passeggeri in arrivo".



