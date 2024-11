In Campania aumento economico dello 0.8% in primi 6 mesi 2024

In Campania l'attività economica è cresciuta dello 0,8% nei primi sei mesi del 2024, un dato maggiore rispetto allo 0.6% nazionale. Un dato di crescita però contenuto, come sottolinea Banca d'Italia della Campania facendo un bilancio dell'economia della regione nella prima metà dell'anno.

"Il rallentamento dell'economia campana - ha detto Daniela Palumbo, direttrice della Banca d'Italia campana - riflette ciò che avviene a livello globale ed è un dato generalizzato legato all'indebolimento della domanda, ma è importante che ci sia crescita. È chiaro che l'impennata post Covid, soprattutto nei servizi, non c'è più, ma è importante che l'economia mantenga un movimento positivo".

Il dossier di Banca d'Italia sottolinea il dato negativo della manifattura e in particolare dell'automotive, mentre per quanto riguarda l'export si segnala un aumento dell'8,8%, rispetto al +29,2 del 2023.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA