Direttore Pompei, 'numero chiuso? Sta andando molto bene'

"Sta andando molto bene. Ci sono piccole cose che stiamo verificando per aggiustare alcuni aspetti, come la procedura di acquisto del biglietto e come accelerare ed evitare le file". Lo ha detto il direttore del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, a proposito dell'introduzione, cinque giorni fa, del numero chiuso nel sito che prevede l'ingresso giornaliero di massimo 20mila persone e l'acquisto del biglietto nominativo.

Una misura adottata dal Parco a seguito di un confronto con il ministero della Cultura, la prefettura ed esperti della sicurezza. "E' fondamentale alleggerire la pressione dei visitatori su Pompei - ha sottolineato il direttore, a margine della presentazione dell'accordo di ricerca, consulenza e supporto alla didattica con l'Università Federico II - con queste misure non vogliamo assolutamente penalizzare il territorio nel suo sviluppo economico, anzi vogliamo fare il contrario: contribuire a uno sviluppo più sostenibile e dunque pensare a Pompei come a una grande realtà di cui fanno parte anche altri luoghi fino ad ora visitati troppo poco".



