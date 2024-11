A Napoli mostra 'Impressionisti e la Parigi fin de siècle'

La mostra 'Impressionisti e la Parigi fin de siècle' sarà presentata in una conferenza stampa a Napoli venerdì prossimo, 22 novembre, alle 11, nella Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta-Lapis Museum.

L'esposizione, prodotta da Navigare srl, in collaborazione con la Fondazione Pietrasanta e Lapis Museum, ha il patrocinio della Regione Campania e del Comune e aprirà al pubblico sabato 23 novembre (chiuderà il 27 aprile) A cura di Vittorio Sgarbi in collaborazione con Stefano Oliviero, presenta 69 opere di 40 artisti, tra i quali spiccano prevalentemente gli autori francesi come Corot, Cézanne, Degas, Manet, Renoir e Monet. L'esposizione è suddivisa, all'interno della Basilica, in 3 sezioni che tracciano la storia delle origini e le evoluzioni dell'Impressionismo, sullo sfondo della Parigi di fine Ottocento, vivace e luminosa protagonista di epocali cambiamenti. Il percorso diviso nelle tre sezioni: La rivoluzione realista e l'Ecole de Barbizon. La strada verso l'Impressionismo; La conquista degli Impressionisti e Dopo la conquista: l'arte non è solo riproduzione, intende omaggiare il rivoluzionario movimento artistico francese nato 150 anni fa, con la prima esposizione parigina che ne segnò il debutto ufficiale sulla scena mondiale, il 15 aprile 1874.

Interverranno Vittorio Sgarbi, Stefano Oliviero, Salvatore Lacagnina, ideatore e produttore della mostra per la società Navigare srl, Raffaele Iovine, presidente dell'Associazione Pietrasanta Polo Culturale ETS.



