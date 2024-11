Visite urologiche gratuite all'ospedale San Paolo di Napoli

A Napoli "Blue Movember", campagna di prevenzione internazionale annuale rivolta alla popolazione di sesso maschile riferita al tumore della prostata, con la quale la Asl Napoli 1 Centro ha scelto di attivarsi attraverso il Presidio Ospedaliero San Paolo. L'Unità Operativa Complessa di Urologia, diretta dal dottor Dario Del Biondo, effettuerà visite gratuite di prevenzione rivolte ai cittadini di sesso maschile il giorno giovedì 21 novembre dalle ore 8,30 alle ore 12,30. La mattinata di prevenzione sarà rivolta agli utenti che hanno superato il cinquantesimo anno di età i quali avranno cura di portare in visione un esame del Psa.

Il tumore della prostata è il più diffuso tra la popolazione maschile italiana: rappresenta infatti il 19,8% di tutti i tumori diagnosticati negli uomini. Solo nel 2023, sono state stimate 41.100 diagnosi. In Italia, gli uomini che convivono con una diagnosi di tumore della prostata sono oggi 564.000 e la sopravvivenza netta a 5 anni dalla diagnosi è del 91%.

Individuare precocemente eventuali problemi urologici permette trattamenti più semplici, efficaci e meno invasivi, aumentando le possibilità di guarigione.

"Il mese di novembre - spiega il direttore generale Ciro Verdoliva - è il mese dedicato alla prevenzione dei tumori maschili - e voglio sottolineare ancora una volta l'importanza della prevenzione". Attraverso una diagnosi precoce si ha la possibilità di intervenire repentinamente su una eventuale patologia tumorale e quindi salvare la vita al paziente.

"Inoltre - continua Verdoliva - grazie alle nuove tecniche operatorie di cui attualmente i nostri ospedali sono dotati, è possibile per il paziente, riprendere una vita normale in tempi brevi (basti pensare agli interventi effettuati con l'utilizzo del robot o anche alle tecniche mini invasive)".

Le visite verranno effettuate presso l'ambulatorio n. 5 di Urologia al piano 0 dell'Ospedale San Paolo di Napoli ed è possibile prenotarle tramite mail al seguente indirizzo: urologia.sanpaolo@aslnapoli1centro.it



Riproduzione riservata © Copyright ANSA