Torna il senso unico pedonale a San Gregorio Armeno

Dal 29 novembre al 24 dicembre torna nei fine settimana il senso unico pedonale in via San Gregorio Armeno, la strada dei presepi nel centro antico di Napoli meta costante di una folla di turisti destinata a crescere in modo esponenziale prima delle feste natalizie.

Sarà istituito, sottolinea il Comune, "al fine di evitare pericolosi assembramenti" dal venerdì alla domenica, dalle 9 alle 20 di ogni giorno, a partire dall'ultimo weekend di questo mese; la misura poi sarà valida da giovedì 19 a lunedì 23 dicembre, e fino alle 14 del 24 dicembre.



